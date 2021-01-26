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Yaşam

89 yaşındaki kadın sobadan sızan gaz nedeniyle hayatın kaybetti

Denizli'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Huriye Kayır (89), kaldırıldığı hastanede öldü.

DHA26 Ocak 2021 Salı 12:42 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 12:42
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Tavas'ın kırsal Yahşiler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Huriye Kayır, dün öğle saatlerinde yakınları tarafından baygın halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Kayır'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kayır, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Koronavirüs temaslısı olması nedeniyle bir haftadır evinde karantinada olduğu öğrenilen Huriye Kayır'ın bugün mahalle mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

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