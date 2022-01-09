8'inci kattan düştü; balkon çatısı kurtardı

DHA 9 Ocak 2022 Pazar 15:02 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 15:03

Olay, Osmangazi ilçesi, Doğanbey Toplu Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, 8'inci katta oturan Ç.Y. dengesini kaybedip 3'üncü kattaki balkonun çatısına düştü. Ç.Y.'yi gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaralanan Ç.Y.'yi kurtarıp, bir apartman sakininin evine aldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ç.Y, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ç.Y. olası bir iç kanama ihtimaline karşı gözlem altına tutulurken, kadının kurtarılmayı beklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturmaya başlayan polis, Ç.Y.'nin düşme anında evinde olan eşi Y.Y.'yi ifadesi için emniyete götürdü.