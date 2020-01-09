9 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

09.01.2020 17:28 - Güncelleme: 09.01.2020 17:28

9 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Fox Tv'de Mucize Doktor, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova tekrar bölümü, Show Tv'de Güldür Güldür Show yapımları ekranlara gelecek. 9 Ocak reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

9 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 9 Ocak reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecek.

2 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Fox TV'de yayınlanan "Mucize Doktor", 2.sırada ATV'de ekrana gelen "Bir Zamanlar Çukurova", 3.sırada "Mucize Doktor"un özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Mucize Doktor", 2.sırada "Mucize Doktor"un özeti yer aldı.

26 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Fox TV'de yayınlanan "Mucize Doktor", 2.sırada ATV'de ekrana gelen "Bir Zamanlar Çukurova", 3.sırada "Mucize Doktor"un özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Mucize Doktor", 2.sırada "Mucize Doktor"un özeti yer aldı.