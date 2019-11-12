9 yaşındaki erkek çocuğu istismar eden sapık böyle yakalandı

İstanbul Pendik’te bir kişi, 22 Ekim'de 9 yaşında olduğu öğrenilen erkek çocuğunu kandırarak ormanlık alana götürdü. Çocuğun olayı ailesine anlatmasıyla iğrenç olay ortaya çıktı. Şahsın çocuğu götürdüğü anlar kameraya yansıdı. Bu arada zanlının yakalanması için özel ekip oluşturuldu ve binlerce kişi incelendi. Şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Pendik’te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda iddiaya göre bir şahıs, 9 yaşındaki bir erkek çocuğunu kandırıp ormanlık alana götürdü. Şahıs, çocukla bir süre gezdikten sonra götürdüğü yerde çocuğa cinsel tacizde bulundu.

Şahıs daha sonra çocuğun yanından ayrılarak uzaklaştı. Daha sonra olaydan haberdar olan çocuğun ailesi durumu polise bildirdi.

Şahsın çocuğu götürdüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs ile çocuk yolda yürüyorlar, şahıs çocuğu götürüyor. Daha sonra şahıs tek başına sokakta yürüyor.

BÖYLE YAKALANDI

Zanlıyı yakalamak için özel ekip kuruldu, çevredeki 200’e yakın güvenlik kamerası incelenerek şahsın görüntülerine ulaşıldı. Şüpheli şahsın Kavakpınar Mahallesi'nde olduğu ve mahalleden hiç çıkmadığının anlaşılması üzerine mahallede yaşayan 58 bin kişi incelemeye alındı. Kadın ve çocuklar çıkarıldıktan sonra ise 25 bin erkek şahıs incelendi.

İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, şahsın yanından geçtiği iş yerinin duvarının boyuyla kıyaslandığında boyunun 1.65 santim olduğu tespit edildi. Boy ölçülerine uyan 280 kişi üzerinde yapılan çalışmalarda şahsın Adil Ç. olduğu tespit edildi.

Zanlı polis tarafından Güllübağlar Mahallesi, Tandoğan Caddesi üzerinde olay günü üzerinde bulunan kıyafeti ile kıskıvrak yakalandı. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Şahsın polisler tarafından yakalanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs polis tarafından gözaltına alınıyor, bu sırada suçsuz olduğunu iddia ediyor.