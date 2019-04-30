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A101 1 Mayıs aktüel ürünler indirim kataloğu yayınlandı! 2019 A101 aktüel ürünler indirim kataloğunda Ramazan indirimi!

A101 1 Mayıs aktüel ürünler indirim kataloğu yayınlandı! 2019 A101 aktüel ürünler indirim kataloğunda bu hafta ramazan indirimi var. En çok tercih edilen alışveriş perakendelerinden biri olan A 101’de yeni hafta için yayınlanan ürünler kataloğu büyük heyecan yarattı. Tüketiciler A 101 aktüel ürünlerini merak ediyor. Bisikletten, ahşap yapboza kadar geniş yelpazede ürün çeşitliliği olan A 101 aktüelde yeni hafta için ürünler sahiplerini bekliyor. Fırsat ürünleri ve indirimleri ile geniş bir tüketici ağına sahip olan A 101 markette bu hafta neler olduğu sorgulanıyor. İşte detaylar…

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A 101’de aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala tüketiciler yeni ürünleri, indirimleri ve fırsatları merak ediyor. A101’de 1 Mayıs indirimler kataloğuyla bu indirimlere şimdiden başladı. “Aldın Aldın” kampanyasıyla Ramazan indirimlerine startı veren A 101 mağazaları fırsat ürünleri ve ürün çeşitliliği ile vatandaşların en sık uğradığı perakende zincirlerinin başında geliyor. Kahvaltılıklardan, et ürünlerine kadar pek çok üründe yapılan indirimler sizin için Ramazan ayı öncesi büyük bir fırsat. İşte, A 101 aktüel ürünler indirim kataloğu…
 
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU (2- 9 MAYIS 2019)
 
Bianchi 26″ Jant Dağ Bisikleti 899 TL.
 
Oyuncak 3 Tekerlekli Bisiklet 39,95 TL.
 
24 Parça Ahşap Yapboz 12,95 TL.
 
Universal Pilates Seti 36,95 TL.
 
4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 175 TL.
 
Katlanabilir Alüminyum Piknik Masası ve Tabure Seti 169,95 TL.
 
Termos Piknik Çantası 39,95 TL. Pazar Arabası 45 TL.
 
Sinbo Termos 22,50 TL. Piknik Sepeti 17,50 TL.
 
Doğadan Gizli Bahçe 1000gr Siyah Çay 26,95 TL yerine 19,95 TL.
 
Türk Kahvesi 3,75 TL. Yayla Pilavlık Pirinç 14,95 TL.
 
10 TL ve üzeri alışverişlere özel olarak normal fiyatı 4,95 TL olan Pril Bulaşık Deterjanı sadece 2,95 TL.
 

 

 

 

 

A101 HAKKINDA
 
A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.
 
Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.
 

Venezuela´daki darbe girişiminden ilk görüntüler

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