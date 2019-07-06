A101 11 Temmuz aktüel ürünler listesi yine 7’den 70’e herkese hitap ediyor! 11 Temmuz A101 aktüel ürünler listesi yayında!

A101 11 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! En uygun fiyata kaliteli ürünleri sizlere ulaştıran A101 bu haftaki aktüel ürünler listesiyle yine dopdolu. Peki, A101 11 Temmuz aktüel ürünler listesinde neler var? A101 bu haftaki aktüel ürünler listesiyle yine 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Teknoloji’den mutfak ürünlerine, ev aletlerinden temizlik ürünlerine, kişisel ihtiyaçlara kadar her şeyi bulabileceğiniz bulabilirsiniz. Vestel servis güvencesinde SEG SRF 2831 A+ buzdolabı 1.299.00 TL’den satılırken, 4 raflı çok amaçlı dolap 199,50 TL, 9,95 TL-13,50 TL arasında değişen mutfak ve banyo aksesuarları sizler bekliyor. Yaz ayları için Sinbo ayaklı vantilatör 109,00 TL, Prinha USB vantilatör 19,95 TL, suya dayanaklı bluetooth hoparlör ise 34,95 TL’den sizleri bekliyor. Çocukların da aradığı her şeyi bulabileceği A101’de, ahşap kaykay 54,95 TL, ışıklı scooter 99,95 TL, ışıklı paten 79,95 TL’den satılırken, oyuncak hule hoop 9,95 TL, oyuncak inşaat araçları blokları 10,95 T’den sizleri bekliyor. İşte 11 Temmuz A101 aktüel ürünler listesi ayrıntıları haberimizin detaylarında…

11 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.