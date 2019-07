A101 11 Temmuz aktüel ürünler listesi yine 7’den 70’e herkese hitap ediyor! 11 Temmuz A101 aktüel ürünler listesi yayında! En uygun fiyata kaliteli ürünleri her hafta sizlere ulaştıran A101 marketler zincirinin A101 11 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta sunulan fırsatları yakından takip eden vatandaşlar, ‘A101 11 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?’ sorusuna yanıt arıyor. A101 bu haftaki aktüel ürünler listesiyle yine 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Teknoloji’den mutfak ürünlerine, ev aletlerinden temizlik ürünlerine, kişisel ihtiyaçlara kadar her şeyi bulabileceğiniz A101 11 Temmuz aktüel ürünler listesi sizleri bekliyor. Vestel servis güvencesinde SEG SRF 2831 A+ buzdolabı 1.299.00 TL’den satılırken, 4 raflı çok amaçlı dolap 199,50 TL, 9,95 TL-13,50 TL arasında değişen mutfak ve banyo aksesuarları sizler bekliyor. Yaz ayları için Sinbo ayaklı vantilatör 109,00 TL, Prinha USB vantilatör 19,95 TL, suya dayanaklı bluetooth hoparlör ise 34,95 TL’den sizleri bekliyor olacak. İşte 11 Temmuz A101 aktüel ürünler listesi ayrıntıları haberimizin detaylarında