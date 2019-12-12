A101 12 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'e bugün neler geliyor? A101 12 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında. A101'e bugün neler geliyor? sorusunun yanıtı tüm A101 müşterileri tarafından merak ediliyor. A101'e gelen aktüel ürünler tüm A101 müşterileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler avantajlı fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. A101'e bugün gelecek ürünler arasında yine avantajlı ürünler yer alıyor. Bugün A101'de; Toshiba 55V5863DAT 55' UHD Smart LED TV 3.299 TL'den, HI-LEVEL 40HL650 40' Full HD Smart LED TV 1.349 TL'den, Samsung Galaxy A2 Core Cep Telefonu 699 TL'den ve Regal Inox Ankastre Set 3'lü 1.399 TL'den satılacak. A101 12 Aralık aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..