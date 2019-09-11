A101 12 Eylül Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayında. A101 aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Müşterilerine uygun fiyat avantajı ile birbirinden kaliteli ürünler getiren A101'de aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. A101'de bu hafta Vestel Venus Z20 cep telefonu 1.199 TL, SEG SRF 2831 A+ buzdolabı 1.349 TL, LAV marka 12parça 170 cc çay seti 27,95 TL'den satışa sunulacak. A101 12 Eylül Perşembe aktüel ürünler kataloğuna haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

A101'de bu hafta Vestel Venus Z20 cep telefonu 1.199 TL, SEG SRF 2831 A+ buzdolabı 1.349 TL, LAV marka 12parça 170 cc çay seti 27,95 TL'den satışa sunulacak.

A101 12 EYLÜL PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!