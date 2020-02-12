A101 13 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 13 Şubat aktüel ürünler listesinde neler var?

12.02.2020 10:23 - Güncelleme: 12.02.2020 10:23

A101 13 Şubat aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. A101 13 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında. A101'e yarın birbirinden güzel ürünler gelecek. A101'e gelen aktüel ürünler tüm A101 müşterileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler avantajlı fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. A101'de bu hafta; LG Q60 Cep Telefonu 1.149 TL'den, Toshiba 49V5863DAT Ultra HD Smart Led TV 2.799 TL'den ve HI-LEVEL 39HL560 39" HD Uydu Alıcılı Led TV 1.199 TL'den satışa çıkarılacak.

A101 13 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

A101'de bu hafta; LG Q60 Cep Telefonu 1.149 TL'den, Toshiba 49V5863DAT Ultra HD Smart Led TV 2.799 TL'den, HI-LEVEL 39HL560 39" HD Uydu Alıcılı Led TV 1.199 TL'den, SEG SRF 2831 A+ Buzdolabı 1.199 TL'den, Samsung Cyclone VC07R302MVB/TR Süpürge 499 TL'den ve Aprilla ABS 1060 Yağ Ölçerli Dijital Banyo Baskülü 49,95 TL'den satışa sunulacak.

A101 13 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!