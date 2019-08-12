A101 15 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! 15 Ağustos aktüel ürünler listesinde neler var? 15 Ağustos aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. A101 15 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. Her hafta müşterilerini sevindirecek ürünler getiren A101'de yine birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. Uygun fiyat avantajının sunulduğu aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Perşembe ve cumartesi günleri gelen aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. A101'de bu hafta; 9L2863DAT 49” full hd smart led tv 2.499 TL'den, Next minix hd punto uydu alıcısı 59,95 TL'den ve Samsung Galaxy m10 cep telefonu 1.179 TL'den satılacak. A101 15 Ağustos aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım...