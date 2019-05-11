A101 16 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! 16 Mayıs A101 aktüel ürünler listesinde büyük fırsatlar var!

16 Mayıs A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı. Teknolojik ürünlerden, ev dolaplarına, kam alanlarından ev ihtiyaçlarına kadar çok büyük fırsatlar A101 ürünler listesinin yeni kataloğunda bu hafta sizleri bekliyor. Sizlere büyük fırsatlar sunan A101, bu hafta satışa sunacağı aktüel ürünler listesini resmi internet sayfasında resmen duyurdu. 16 Mayıs A101 aktüel ürünler listesinde bulunan birbirinden cezbedici ürünleri bu fiyata başka yerde bulmanız zor gibi görünüyor. Bunların başında da elektronik ürünler var. Peki, 16 Mayıs bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? 16 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu ile HI-LEVEL Led TV 1.799.00 TL, Honor 9 Lite birçok Honor telefonu 1.199.00 TL, Gölgelikli salıncak, 249,95 TL, Plastik masa 119,95 TL, iki kapaklı çekmeceli dolap 139,95 TL, Ayakkabı dolabı ise 135 TL’den sizleri bekliyor. İşte haberimizin ayrıntılar…

16 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 HAKKINDA A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.