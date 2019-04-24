A101 25 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2019 A101 aktüel markette bu hafta neler var?

A 101 25 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. A 101 mağazaları en çok satış yapan perakende zincirlerinden biri olma ünvanını taşıyor. A 101’de her hafta aktüel ürünler kataloğu yayınlanıyor. A 101 aktüelde fırsat ürünleri ve ürün çeşitliliği tüketicilerin ilgisi ve beğenisini kazanıyor. 25 Nisan aktüel ürünler kataloğunda LED TV’lerden, mobil cihazlara kadar geniş yelpazede teknolojik ürünler mevcut. ELTON LED TV 1.699,00 TL, Arzum mini fırın 249,00 TL’den satılıyor. Bunun yanında SBM Bulaşık Makinası ise 999,00 TL’den A 101 25 Nisan aktüel kataloğunda indirimli olarak satılıyor. Merakla beklenen 25 Nisan aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin olduğunu haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte, “A101 aktüel markette bu hafta neler var?” sorusunun yanıtı…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 NİSAN

A101 aktüel ürünler kataloğu 25 Nisan ile yıldız olarak sunulan Elton Led TV daha önce de kataloglarda yer almış ve büyük beğeni toplamıştı. Elton Led TV üstü özellikleri ve cazip fiyatı ile dikkat çekiyor. İşte Elton Led TV ve özellikleri..

ELTON LED TV ÖZELLİKLERİ

Dahili uydu alıcısı

400 HZ

2x8 W ses çıkışı

1 adet USB girişi

2 Adet HDMI giriş

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 NİSAN

A101 aktüel ürünler kataloğu 25 Nisan ile tanıtılan bir diğer yıldız ise Honor 8A cep telefonu oldu. Türkiye'de yalnızca A101 garantisi ile satılan Honor 8A cep telefonu üstün özellikleri ile her defasında büyük ilgi görüyor. İşte Honor 8A cep telefonu ve özellikleri...

HONOR 8A CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ

8 çekirdek

2.3 GHZ hız

3GB ram

32 GB dahili hafıza

13 MP ve 1.8 arka kamera

8 MP ön kamera

Android 9

Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma

Görüşme esnasında aktif çift sim kart

3020 Mah batary

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 NİSAN

A101 aktüel ürünler kataloğu 25 Nisan ile raflarda olacak mutfak eşyalarından biri de Arzum Midi Fırın... Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken Arzum Midi Fırın ilgi görmesi yüksek ürünlerden...

ARZUM MİDİ FIRIN ÖZELLİKLERİ

35 LT pişirme kapasitssi

Eşit pişirme yapılmasını sağlayan alt ve üst rezidans

Zaman ayarı

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 NİSAN

SEG BULAŞIK MAKİNESİ ÖZELLİKLERİ

Eko program

Su taşma kilidi

Zaman erteleme

Tuz parlatıcı gösterge

12LT su tüketimi

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 NİSAN

A101 aktüel ürünler kataloğu 25 Nisan ile SEG marka beyaz eşyalar da raflarda olacak A101 kataloğu ile tanıtılan çamaşır makinesinin özellikleri şöyle...

SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÖZELLİKLERİ

Çocuk kilidi

15 dk hızlı yıkama

15 program

Ön yıkama

Led gösterge

Zaman erteleme

A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.