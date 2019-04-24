A101 25 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2019 A101 aktüel markette bu hafta neler var?
A 101 25 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. A 101 aktüel, yayınladığı ürünler kataloglarında tüketicilerine büyük fırsat ürünleri ve ürün çeşitliliği sunuyor. A 101 Aktüel’e vatandaşların ilgisi ve beğenisi çok yüksek. 25 Nisan tarihli A 101 aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürün çeşitliliği ve fırsat kampanyaları dikkat çekiyor. Vatandaşlar, “A101 aktüel markette bu hafta neler var?” sorusuna yanıt arıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ELTON LED TV 1.699,00 TL, Arzum mini fırın 249,00 TL’den satılıyor. Haberin devamında bu sorunun yanıtını bulabilirsiniz.
A 101 25 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. A 101 mağazaları en çok satış yapan perakende zincirlerinden biri olma ünvanını taşıyor. A 101’de her hafta aktüel ürünler kataloğu yayınlanıyor. A 101 aktüelde fırsat ürünleri ve ürün çeşitliliği tüketicilerin ilgisi ve beğenisini kazanıyor. 25 Nisan aktüel ürünler kataloğunda LED TV’lerden, mobil cihazlara kadar geniş yelpazede teknolojik ürünler mevcut. ELTON LED TV 1.699,00 TL, Arzum mini fırın 249,00 TL’den satılıyor. Bunun yanında SBM Bulaşık Makinası ise 999,00 TL’den A 101 25 Nisan aktüel kataloğunda indirimli olarak satılıyor. Merakla beklenen 25 Nisan aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin olduğunu haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte, “A101 aktüel markette bu hafta neler var?” sorusunun yanıtı…
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 NİSAN
A101 aktüel ürünler kataloğu 25 Nisan ile yıldız olarak sunulan Elton Led TV daha önce de kataloglarda yer almış ve büyük beğeni toplamıştı. Elton Led TV üstü özellikleri ve cazip fiyatı ile dikkat çekiyor. İşte Elton Led TV ve özellikleri..
ELTON LED TV ÖZELLİKLERİ
Dahili uydu alıcısı
400 HZ
2x8 W ses çıkışı
1 adet USB girişi
2 Adet HDMI giriş
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 NİSAN
A101 aktüel ürünler kataloğu 25 Nisan ile tanıtılan bir diğer yıldız ise Honor 8A cep telefonu oldu. Türkiye'de yalnızca A101 garantisi ile satılan Honor 8A cep telefonu üstün özellikleri ile her defasında büyük ilgi görüyor. İşte Honor 8A cep telefonu ve özellikleri...
HONOR 8A CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ
8 çekirdek
2.3 GHZ hız
3GB ram
32 GB dahili hafıza
13 MP ve 1.8 arka kamera
8 MP ön kamera
Android 9
Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma
Görüşme esnasında aktif çift sim kart
3020 Mah batary
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 NİSAN
A101 aktüel ürünler kataloğu 25 Nisan ile raflarda olacak mutfak eşyalarından biri de Arzum Midi Fırın... Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken Arzum Midi Fırın ilgi görmesi yüksek ürünlerden...
ARZUM MİDİ FIRIN ÖZELLİKLERİ
35 LT pişirme kapasitssi
Eşit pişirme yapılmasını sağlayan alt ve üst rezidans
Zaman ayarı
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 NİSAN
SEG BULAŞIK MAKİNESİ ÖZELLİKLERİ
Eko program
Su taşma kilidi
Zaman erteleme
Tuz parlatıcı gösterge
12LT su tüketimi
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 NİSAN
A101 aktüel ürünler kataloğu 25 Nisan ile SEG marka beyaz eşyalar da raflarda olacak A101 kataloğu ile tanıtılan çamaşır makinesinin özellikleri şöyle...
SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÖZELLİKLERİ
Çocuk kilidi
15 dk hızlı yıkama
15 program
Ön yıkama
Led gösterge
Zaman erteleme
A101 HAKKINDA
A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.
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