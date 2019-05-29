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A101 30 Mayıs aktüel ürünler listesi yarın satışa çıkıyor! A101 30 Mayıs aktüel ürünler listesindeki fırsatları kaçırmayın!

A101 30 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı. Listedeki ürünler yarın A101 marketler zincirindeki reyonlarda yerini alacak. Mübarek Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala evi için alışveriş yapacak vatandaşları büyük sürprizler bekliyor. Bayram ziyaretlerine gelecek misafirlerini en güzel şekilde karşılamak isteyen vatandaşlar için çok uygun fiyata ve kaliteli ev eşyaları A101 30 Mayıs aktüel ürünler listesinde sizler için mevcut. Peki, A101 aktüel ürünler listesinde neler var? Digital baskılı özel seri tabak çeşitleri 12,95 TL’den satılırken servis tabağı, yemek tabağı, kase 4,95 TL, nostaljik kahve fincan takımı 6’lı 89,95 TL, şekerlik 4,95 TL, kapaklı şişe 9,95 TL’den satılıyor. Halı, perde ve masa ünitesi gibi ürünlerde sizin için mevcut. İşte 30 Mayıs A101 aktüel ürünler listesi…

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A101 30 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala A101 30 Mayıs aktüel ürünler listesinde yok yok. Vatandaşla, A101 aktüel ürünler listesini araştırıyor. Bayram öncesi evlerine gelecek misafirleri en güzel şekilde karşılamak isteyen vatandaşlar yeni ev eşyaları ve ürünleri almak için kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri araştırıyor. Peki, A101 aktüel ürünler listesinde sizler için neler var? ‘Aldın aldın’ kampanyasıyla sizlere sunulan listede, Digital baskılı özel seri tabak çeşitleri 12,95 TL’den satılırken servis tabağı, yemek tabağı, kase 4,95 TL, nostaljik kahve fincan takımı 6’lı 89,95 TL, şekerlik 4,95 TL, kapaklı şişe 9,95 TL’den satılıyor. Bunun yanında oturma odanız için, kaymaz taban kadife kabartma halkı 99,95 TL’den satılırken kaymaz taban kadife kabartma yolluk ise 69,95 TL’den satılıyor.  İşte 30 Mayıs A101 aktüel ürünler listesi…

A101 30 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ NELER?

A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

´Suriyeli şahıs yolda bulduğu parayı getirince ön yargımdan dolayı ağladım´

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