ABD'de ilginç olay! Şiddetli hapşırık sonrası bağırsakları dışarı çıktı

Eşiyle birlikte lokantada yemek yiyen yaşlı adam, o kadar güçlü hapşırdı ki bağırsaklarının bir kısmının ameliyat yarası yoluyla vücudundan dışarı çıkmasına neden oldu.



American Journal of Medical Case Reports'un Mayıs 2024 sayısında yayınlanan olayda, ismi açıklanmayan şahsın, prostat kanseri olduğu ve tedaviler sırasında çeşitli sağlık komplikasyonlarıyla karşılaştığı ifade edildi. Olayından 15 gün önce mesanesinin alınmasına yönelik bir operasyon geçiren adamın karnında iyileşme aşamasında olan bir yara olduğu aktarıldı.

Görgü tanıkları, "Kahvaltı sırasında adam kuvvetli bir şekilde hapşırdı, ardından öksürdü. Hemen alt karnında ıslaklık ve ağrı fark etti. Aşağıya baktığında, yakın zamanda ameliyat olduğu bölgeden çıkan birkaç pembe bağırsak halkası gözlemledi" dedi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yarayı bezle kapatırken, talihsiz adama ağrı kesici vererek onu yakındaki bir hastaneye götürdü.

63 yaşındaki adamın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, hastaneden yapılan açıklamada, "Üç cerrah, bağırsakları dikkatli bir şekilde karın boşluğuna geri koymayı başardı. İnce bağırsağın tamamını incelediler ve herhangi bir yaralanma belirtisine rastlamadılar" ifadeleri kullanıldı.