İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,908
  • EURO
    35,3165
  • ALTIN
    2447.84
  • BIST100
    10571.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • ABD'de ilginç olay! Şiddetli hapşırık sonrası bağırsakları dışarı çıktı
Yaşam

ABD'de ilginç olay! Şiddetli hapşırık sonrası bağırsakları dışarı çıktı

Florida'da meydana gelen ilginç olayda bir restoranda yemek yiyen 63 yaşındaki adamın şiddetli hapşırık sonrası bağırsaklarının dışarı çıktığı öğrenildi.

Star Gazetesi27 Haziran 2024 Perşembe 11:17 - Güncelleme:
ABD'de ilginç olay! Şiddetli hapşırık sonrası bağırsakları dışarı çıktı
ABONE OL

Eşiyle birlikte lokantada yemek yiyen yaşlı adam, o kadar güçlü hapşırdı ki bağırsaklarının bir kısmının ameliyat yarası yoluyla vücudundan dışarı çıkmasına neden oldu.

American Journal of Medical Case Reports'un Mayıs 2024 sayısında yayınlanan olayda, ismi açıklanmayan şahsın, prostat kanseri olduğu ve tedaviler sırasında çeşitli sağlık komplikasyonlarıyla karşılaştığı ifade edildi. Olayından 15 gün önce mesanesinin alınmasına yönelik bir operasyon geçiren adamın karnında iyileşme aşamasında olan bir yara olduğu aktarıldı.

Görgü tanıkları, "Kahvaltı sırasında adam kuvvetli bir şekilde hapşırdı, ardından öksürdü. Hemen alt karnında ıslaklık ve ağrı fark etti. Aşağıya baktığında, yakın zamanda ameliyat olduğu bölgeden çıkan birkaç pembe bağırsak halkası gözlemledi" dedi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yarayı bezle kapatırken, talihsiz adama ağrı kesici vererek onu yakındaki bir hastaneye götürdü.

63 yaşındaki adamın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, hastaneden yapılan açıklamada, "Üç cerrah, bağırsakları dikkatli bir şekilde karın boşluğuna geri koymayı başardı. İnce bağırsağın tamamını incelediler ve herhangi bir yaralanma belirtisine rastlamadılar" ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.