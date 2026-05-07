ABD'de öldürülen fenomen Yağmur'un katiline ulaşılamadı! Acılı baba: Kızım rüyalarıma giriyor

Bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), 3 Nisan 2024'te ABD'de fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Taktaş'ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den (40) şikayetçi oldu.

UYUŞTURUCU VERİLİP AÇ BIRAKILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Taktaş ailesi, Yağmur'un sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı, alıkonularak darbedildiği ve tutulduğu yerde aç bırakıldığı iddiasında bulundu. Bu şüphe üzerine aile, avukatları aracılığıyla cenazenin çıkarılıp, Türkiye'de otopsi yapılması için başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesiyle Taktaş'ın cenazesi, 6 Mayıs 2024'te fethi kabir yapılarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kısmen bozulduğu tespit edilen cenazeden alınan örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

A.C.F. HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Taktaş ailesinin başvurusu üzerine New York'taki Columbia Üniversitesi'nde hazırlanan otopsi raporunda genç kızın vücudunda farklı türlerde uyuşturucu maddelere rastlandığı, otopsi videosunda ise darba bağlı morluklar ile sigara söndürme izlerinin bulunduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle 5'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından A.C.F. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Taktaş ailesinin, Türkiye'de yargılanmasını istediği A.C.F. ise halen aranıyor.

"KIZIM RÜYALARIMA GİRİYOR"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yağmur'un babası Orhan Taktaş, kızını rüyalarında gördüğünü anlatarak, şunları söyledi:

"Evlat kaybetmenin acısını anlatamam. Yüreğimiz kan ağlıyor, bu cani halen bulunamadı. Kızımın katillerinin yakalanmasını talep ediyorum. Gerçekten de çok büyük bir acı yaşıyoruz. Kızım rüyalarıma geliyor. 'Baba, o cani hala yakalanmadı mı' diyor. Artık bu acıya dayanamıyorum. İrkilerek uyanıyorum."

"KOKLAYACAK BİR ŞEYİ BULAMIYORUM"

Yağmur'un annesi Ayhan Taktaş ise kızından hatıra kalan bir tutam saçı sakladığını, onunla avunduğunu anlatarak, "Kızımın katilinin tez zamanda yakalanmasını istiyorum. Çocuğumun kaşlarını bile kazımış bu cani, düşünebiliyor musunuz? Kötü şeyler yaşadım bu süreçte. O kabir açıldı ya o kadar kötü oldum ki anlatamam duygularımı. Bu, bir annenin yaşayacağı en ağır şey. Benim çocuğum Amerika'dan geldi ama hiçbir kıyafeti bana verilmedi. Sadece bir tutam saçı verildi. Başka bir şeyini görmedim. Koklayacak bir şeyi bulamıyorum. Tek başımıza kaldık, bir tane evladım vardı onu da benden koparttı" diye konuştu.

Ailenin avukatı Fethi Öksüz ise "Yağmur'un katil zanlısı elini, kolunu sallayarak ABD'de geziyor. Annesi de onu finanse ediyor. Türkiye'de bir yakalama kararı çıkarılmış olsa da şahısla alakalı etki doğuran bir karar olmadı. Yağmur bir Türk vatandaşıydı. Ülkenin neresinde, dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun bu kişi adalete teslim edilmeli" ifadelerini kullandı.

"OTOPSİ RAPORLARI CİNAYET İDDİASININ DOĞRU OLDUĞUNU BİZLERE GÖSTERİYOR"

Türkiye'deki fethi kabir sonrası hazırlanan 2 otopsi raporunun da incelendiğine dikkat çeken avukat Öksüz, "ABD'den gelen raporun gecikmesinden dolayı Türk hekimler bu rapor üzerinde yeni bir çalışma yapıyor. Dosyada gizlilik kararı var ancak otopsi raporları cinayet iddiasının doğru olduğunu bizlere gösteriyor. Zaten Yağmur'un mesajlaşmalarında 'Bu adam beni öldürecek. Pasaport ve çantama el koydu, gitmeme izin vermiyor' şeklinde ifadeler de var. Raporda da Yağmur'un darp edildiği, hatta işkenceye varacak şekilde beden bütünlüğüne zarar verildiği ortaya konuldu" dedi.

Şüpheli A.C.F.'nin bir an önce yakalanmasını istediklerini belirten Öksüz, "Bu konuda Türk ve ABD adli makamlarının iş birliği içerisinde bu sorunun çözümüne yoğunlaşmasını talep ediyoruz. Geldiğimiz nokta itibarıyla annenin de babanın da dayanacak gücü kalmadı" diye konuştu.