Ablanın kardeş feryadı
Adana’da evlerinin yakınında oynayan Erol Bartan (6), komşusu Uğur Ş’nin (44) geri manevra kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı.
Durumu ağır olan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Minik Erol yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun anne babasının 3 yıl önce ayrıldığı, öğrenildi. Kaza haberini alıp sokağa fırlayan abla Hatice Bartan’ın feryadı ise yürek yaktı, kardeşini kanlar içinde gören küçük kız, “Annesizlik böyle bir şey ben herkese söylüyorum, annenizin kıymetini bilin ki böyle olmasın. Anneniz olsa, böyle olmaz çünkü olsa sahip çıkar. Annem başkasıyla evlendi, bizi bırakıp gitti” diye ağıtlar yaktı. Hatice, tüm ısrarlara rağmen üzerindeki kanlı kazağı çıkarmadı. Araç sürücüsü Uğur Ş’nin kaza sonrası teslim olduğu belirtildi.
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