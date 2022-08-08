İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2022 Pazartesi / 11 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9684
  • EURO
    18,3319
  • ALTIN
    1029.79
  • BIST100
    2789.4
Yaşam

Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyerek su verdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehmet Duru isimli vatandaş, aç kalan tilkiyi elleriyle besleyerek su verdi.

IHA8 Ağustos 2022 Pazartesi 15:48 - Güncelleme:
ABONE OL

Yüksekova ilçe merkezine bağlı Büyükçiftlik beldesinde yaşayan Mehmet Duru isimli vatandaş, Meydan Belek Yaylası'nda piknik yaptıkları sırada aç kalan bir tilki yanlarına geldi. Mehmet Duru, pişirdikleri etleri elleriyle tilkiye yedirirken, yaşananlar ise cep telefonuyla kayda alındı.

Elleriyle tilkiyi beslediğini belirten Mehmet Duru, "Sabah piknik için beldeden Meydan Belek Yaylası'na geldik. Piknik yaptığımız sırada aç kalan bir tilki etrafımızda dolaşıyordu. İlk önce yanımıza gelmekten korkuyordu. Pişirdiğimiz etleri elime alarak yanına yaklaştım. Tilki kaçmayarak yemeye başladı. Karnını doyurduğumuz ve su verdiğimiz tilki yanımızdan hiç ayrılmadı. Lütfen çevremizdeki hiçbir hayvanı aç bırakmayalım" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.