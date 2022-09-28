Acı haber gece saatlerinde geldi... 3 yaşındaki Lina Nazlı'nın cesedi dondurucuda bulundu!

Gaziantep'te fuhuş yaptırmak için kendisine şantaj amacıyla kaçırılan 2 çocuğuunu arayan aileye kızı Lina Nazlı'dan acı haber geldi. Aylardır kayıp olan 3 yaşındaki kız çocuğu işkence ile öldürülüp buzdolabına konulmuş halde bulundu.

Gaziantep'te meydana gelen korkunç olayda ortaokul arkadaşının kendisini para karşılığı fuhuş yaptırıldığını ifade eden Melissa İlhan, eve 5 bin TL'den az getirdiği takdirde kendisinin çocuklarıyla tehdit edildiğini söyledi.

Çocuklarını aylardır göremeyen İlhan, Müge Anlı'ya başvurarak çocuklarının bulunmasını istedi. Küçük çocuğunun bakıcıda olduğunu öğrenen anne, büyük çocuğundan haber alamadığını belirtti.

Melissa İlhan, çocuklarının yurda verildiğini iddia etti. Ancak yapılan araştırmaya göre küçük çocuk Naime, bir bakıcının evinde bulundu. Büyük çocuktan ise kahreden haber gece saatlerinde geldi.

CESEDİ DONDURUCUDA BULUNDU!

Uzun süredir haber alınamayan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay ise ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir işletmeye düzenlediği operasyonda Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucunun içinde ölü olarak bulundu.

Darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen küçük Lina'nın katil zanlıları adliyeye sevk edildi.

3 yaşındaki Lina'nın vücudunda darp izleri olduğu ve işkence sonucu öldüğü öne sürüldü. Öldürüldükten sonra derin dondurucuda saklanan çocuğun cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine getirildi.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Lina'nın cesedini derin dondurucuda buldu.

23 yaşındaki İlhan, arkadaşının kendisini emlakçılık yapma vaadiyle kandırdığını, daha sonra kendisini fuhuş batağında bulduğunu ifade etti.

Müge Anlı'ya başvurunca gün yüzüne çıkan acı haberle adeta yıkıldı.



Yaklaşık 1,5 yıldır kendisinin arkadaşı tarafından zengin erkeklere pazarlandığını, fotoğrafının çekilip sosyal medyadan müşteri bulunduğunu söyleyen Melissa İlhan, arkadaşının kendisine bir kota verdiğini, kotayı dolduramadığı takdirde çocuklarını görememekle tehdit edilen İlhan, eşinden boşandığını ve kimsesiz olduğunu söylemişti.