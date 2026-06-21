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Yaşam

Acı haberi Bakan Gürlek verdi! Kayıp Aysel Yıldırım cinayete kurban gitmiş

Malatya'da 19 Mart tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'dan acı haber geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Malatya'da 19 Mart'tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır.' dedi.

HABER MERKEZİ21 Haziran 2026 Pazar 10:40 - Güncelleme:
Acı haberi Bakan Gürlek verdi! Kayıp Aysel Yıldırım cinayete kurban gitmiş
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Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'da 19 Mart'tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır.

"KAYIP AYSEL YILDIRIM'DAN ACI HABER ALDIK"

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilmiş; olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşılmıştır.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alınmış; kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam etmektedir.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Bu süreçte titiz bir çalışma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Malatya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

  • Aysel Yıldırım
  • Malatya cinayet
  • Adalet Bakanı açıklama

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