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Yaşam

Acı olay! Su dolu kovaya düşen minik çocuk hayatını kaybetti

Konya'da evlerinde annesinin temizlik yaptığı sırada odada oyun oynayan 1,5 yaşındaki bebek, su kovasına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

IHA12 Mayıs 2022 Perşembe 13:18 - Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Yaran Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan evlerinde odada oynayan 1,5 yaşındaki Abdulkerim El Hac, annesi temizlik yaptığı sırada odada bulunan su dolu kovanın içine düştü. Durumu fark eden anne R.E.H. tarafından kovadan çıkarılan bebek, olay yerine çağrılan ambulansla hemen yakında bulunan Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi kaldırıldı. Tedavi altına alınan 1,5 yaşındaki bebek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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