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Yaşam

Acı sondan önce gelen paylaşım! Sosyal medyadaki sözleri yürekleri burktu

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Burak İpek'in, kazadan birkaç gün önce sosyal medya hesabında yaptığı 'Kaza yapmış araba gibiyim' paylaşımı dikkat çekti. Genç sürücünün elektrik direğine çarpan otomobilde yaşamını yitirmesi sonrası paylaşımı sosyal medyada yürekleri burktu.

İHA28 Haziran 2026 Pazar 13:15 - Güncelleme:
Acı sondan önce gelen paylaşım! Sosyal medyadaki sözleri yürekleri burktu
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Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında D-400 kara yolu D 400 Karayolu, Merkez Mahallesi, Antalya Caddesinde meydana geldi. Burak İpek yönetimindeki 07 BBE 351 plakalı Volkswagen Polo marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen aracın motoru çarpmanın şiddetiyle yerinden koparak 30 metre ileriye, işçilerinin kaldığı bir barakanın içine fırladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İpek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

"BEN ORADA OLSAYDIM MOTOR ÜZERİME GELECEKTİ"

Kazanın ardından konuşan iş yeri sahibi Mehmet Çelik, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:"Allah annesine babasına sabır versin. Genç bir can gitmiş, çok üzgünüz. Normalde bazı geceler gelip bu konteynerde yatıyordum. Kazanın olduğu an şans eseri burada değildim. Eğer içeride olsaydım o motor üzerime gelecekti ve benim de canım gidecekti."

KAZA YAPMIŞ ARABA GİBİYİM PAYLAŞIMI

Kazanın ardından Burak İpek'in sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım ise görenlerin yüreğini dağladı. Genç adamın, kazada hayatını kaybettiği otomobilinin videosunu çekerek hüzünlü bir şarkıyla paylaştığı ortaya çıktı. Paylaşımda,"Kaza yapmış araba gibiyim; bakıp bakıp iç geçiriyorlar ama hiç kimse 'Hadi gel şunu toparlayalım' demiyor" sözleri yer aldı.

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