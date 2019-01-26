Açık erişim açık bilim

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin dijital çağa ayak uydurması ve bilgiye ulaşımda ‘açık erişim ve açık bilim’ uygulamalarının hızla hayata geçirilmesi için yürüttüğü çalışmaları yoğunlaştırdı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK’teki Üniversitelerarası Kurul toplantısında üyelere, YÖK bünyesinde rektörlerin, öğretim üyelerinin, TÜBİTAK temsilcisinin ve kütüphane dokümantasyon alanında yetkin çalışmacıların yer aldığı bir komisyon kurulduğunu bildirdi. Bu kapsamda YÖK, ülkedeki tüm üniversitelerde uluslararası standartlarda ‘Açık Akademik Arşiv Sistemi’ kurulması ve üniversite arşivlerinin ‘Avrupa Açık Erişim Altyapısı’ ile bütünleşmesinin sağlanması, ‘Akademisyenlerin Araştırmacı Numaraları’ kullanımına özen gösterilmesi konularında çalışmalar yürütecek.

TÜBİTAK ile iş birliği

Açık erişimdeki dergilerde yayın yapılmasının ve açık ders malzemesi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nde düzenleme yapılacak. Ayrıca, YÖK ile TÜBİTAK arasında iş birliği yapılacak. Açık erişim çalışmalarında 2019’da pilot uygulamalar yapılacak, 2020’de zorunlu politika uygulamalarına geçilecek. Gelecek ay, araştırma verisi yönetimi ile ilgili eğitici bilgiler ve örnek araştırma verisi yönetim planlarının yer alacağı, açık veri portalı ‘acikveri.ulakbim.gov.tr’ açılacak. Şu anda 62 kurumsal arşivden yaklaşık 600 bin makalenin tarandığı TÜBİTAK Akademik Arşivi daha da yaygınlaştırılacak.