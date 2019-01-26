Açık erişim açık bilim
YÖK, tüm üniversitelerde uluslararası standartlarda ‘Açık Akademik Arşiv Sistemi’ kurulması ve üniversite arşivlerinin ‘Avrupa Açık Erişim Altyapısı’ ile bütünleşmesi için çalışmalara başladı.
Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin dijital çağa ayak uydurması ve bilgiye ulaşımda ‘açık erişim ve açık bilim’ uygulamalarının hızla hayata geçirilmesi için yürüttüğü çalışmaları yoğunlaştırdı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK’teki Üniversitelerarası Kurul toplantısında üyelere, YÖK bünyesinde rektörlerin, öğretim üyelerinin, TÜBİTAK temsilcisinin ve kütüphane dokümantasyon alanında yetkin çalışmacıların yer aldığı bir komisyon kurulduğunu bildirdi. Bu kapsamda YÖK, ülkedeki tüm üniversitelerde uluslararası standartlarda ‘Açık Akademik Arşiv Sistemi’ kurulması ve üniversite arşivlerinin ‘Avrupa Açık Erişim Altyapısı’ ile bütünleşmesinin sağlanması, ‘Akademisyenlerin Araştırmacı Numaraları’ kullanımına özen gösterilmesi konularında çalışmalar yürütecek.
TÜBİTAK ile iş birliği
Açık erişimdeki dergilerde yayın yapılmasının ve açık ders malzemesi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nde düzenleme yapılacak. Ayrıca, YÖK ile TÜBİTAK arasında iş birliği yapılacak. Açık erişim çalışmalarında 2019’da pilot uygulamalar yapılacak, 2020’de zorunlu politika uygulamalarına geçilecek. Gelecek ay, araştırma verisi yönetimi ile ilgili eğitici bilgiler ve örnek araştırma verisi yönetim planlarının yer alacağı, açık veri portalı ‘acikveri.ulakbim.gov.tr’ açılacak. Şu anda 62 kurumsal arşivden yaklaşık 600 bin makalenin tarandığı TÜBİTAK Akademik Arşivi daha da yaygınlaştırılacak.
KDK’den nöbetçi nüfus müdürlüğü önerisi
İstanbul’da yaşayan bir kişi, geçen yıl KPSS’ye girmek için gittiği okulun çevresinde nüfus cüzdanını düşürdü. Görevlilerinin kaymakamlıktan geçici sınav belgesi alabileceğini söylemesi üzerine harekete geçen aday, kurumun kapalı olması ve diğer evrakların geçerli olmaması nedeniyle sınavı kaçırdı. Olay üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu. Başvuruyu incelemeye alan KDK, adayın taleplerini reddetti. Fakat İçişleri Bakanlığı ile ÖSYM, tüm sınavları kapsayacak şekilde sınav merkezlerinde nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulamasına geçilmesine yönelik tavsiyede bulunuldu.
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