07 Mayıs 2021 Cuma 11:28 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 11:28

Acısını saklayan Harold'un koronavirüse yakalanması sonrası hakkında araştırmalar hız kazandı. İnternette fotoğraflarına yapılan düzenlemelerle ünlenen ve Acısını saklayan Harold olarak tanınan fenomen, Macar asıllı bir elektrik mühendisidir. Peki Acısını saklayan Harold kimdir? İnternet fenomeni Harold'un gerçek adı nedir? İşte şu günlerde belki de dünyanın en bilinen yüzü Macar asıllı isim Andras Istvan Arato'nun biyografisi

ACISINI SAKLAYAN HAROLD KİMDİR?

Acısını saklayan Harold'un gerçek ismi Andras Istvan Arato. Macaristan'ın Köszeg şehrinde 1945 yılında doğmuş olan Arato, emekli bir elektrik mühendisi. Hatta bu konuda ülkesinde önemli ödüller almış, Macaristan Aydınlatma Derneği'nin başkan yardımcılığını bile yapmış bir insan.

Ama ünlü olmasının sebebi bunların hiçbiri değil. 2010 yılına kadar eşi ve çocuklarıyla herkes gibi bir hayat yaşayan Arato'nun kaderinin değiştiği an ise bir Türkiye tatilinin hemen sonrası...

Hikayesini TED Konuşmaları aracılığıyla tüm dünyayla paylaşan Arato şunları söylüyor:

"Bence herkes bazen tatil yapar ve hepimiz tatil deneyimlerimizi fotoğraflarla yakalamak isteriz ve onları akrabalarımıza, dostlarımıza, ailelerimize göstermek isteriz. Ben de öyle. Bu resimleri sosyal ağa yükledim çünkü arkadaşlarıma göstermek istemiştim. Ama sadece onlar değil profesyonel bir fotoğrafçı da bu fotoğrafı fark etti ve beni deneme çekimine davet etti. Sanırım ben de herkes gibi derinlerde biraz kendini beğenmiş biriyim, bu yüzden daveti kabul ettim ve deneme çekimine gittim. Bazı fotoğraflar çekti. Fotoğrafları ikimiz de beğendik. Beni tekrar davet etti ve birkaç seans boyunca birkaç yüz fotoğraf çekildi, bunlar stok fotoğraflardı."

Fotoğraflarının siyaset, din ve cinsellik dışındaki içeriklerde kullanılmasına onay veren Arato, kısa süre içinde birçok içeriğin yüzü haline gelmiş. Hatta kendisini bir hastanenin ana sayfasında doktor olarak görmek Arato'nun hoşuna bile gitmiş.

Hürriyet'in aktardığı bilgilere göre Arato, 2019'da Guardian'a şöyle anlatıyor:

"İnternetteki insanlar gülümsememle gözlerimdeki ifadenin bir araya gelişinin inanılmaz üzücü bir görüntü olduğunu düşünüyorlardı. Bana 'Hide the Pain Harold' (acısını saklayan Harold) diyorlardı."

"ÇEKTİĞİM ACIYA RAĞMEN GÜLÜMSER GİBİ GÖRÜNÜYORDUM"

Arato'nun yüzünün kullanıldığı gülümseten görseller arasında yok yok. O ünlü gülümsemeyi ABD'de bulunan Rushmore Dağı'na ekleyip Arato'yu dört büyük başkandan biri yapan da var, fotoğrafın üzerine dolandırıldığını ya da eşinin kendisini aldattığını yazan da... "Benim fotoğrafımı kullanıyorlardı çünkü çektiğim acıya rağmen gülümser gibi görünüyordum" diyen Arato pozunun arkasındaki sırrı da TED konuşmasında şöyle anlatıyor:

"Çekim sırasında fotoğrafçı benden gülümsememi istedi. Ancak internet kullanıcıları bu gülümsemenin gerçekten içten olmadığını anladı veya hissetti. Arkasında gizlenmiş bir üzüntü veya acı gördüler ve bu yüzden 'Hide the Pain Harold' diye isimlendirildim."

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İnternet dünyası "Acısını saklayan Harold" olarak tanıyor. Yaşlı adamın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Arato, Covid-19'u ağır bir şekilde geçirdiğini ve zatürre belirtileri gösterdiğini aktardı.

Andras Arato, aşı olduğunu ama antikor geliştiremeden Covid-19'a yakalandığını söyledi. 76 yaşındaki adamın hastanede oksijen tedavisi de gördüğü öğrenildi. Hastaneden taburcu olduğunı ifade eden Arato, uzun Covid-19 geçirdiğini söyledi.

Bir Fransız marketler zincirinin reklamında "Sağlık çalışanlarına teşekkür eden adam" olarak görseli yayınlanan, ama buradaki yüz ifadesi "sanki acısını içinde saklarmış gibi duran" Andras Arato, milyonlarca İnternet kullanıcısı tarafından farklı hikayelerde "ironik ve eğlenceli" meme'lere konu oldu.

Meme; internet üzerinde anonim olarak genellikle popüler resim, video, kelime ya da cümleler şeklinde yayılan ve geniş kitlelerce manası bilinen olgulara verilen isim. Mim şeklinde okunur.