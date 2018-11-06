Adalet Bakanlığı 1600 hakim ve savcı alımı başvurusu 2018 Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı başvurusu son gün ne zaman

Adalet Bakanlığı 1600 hakim ve savcı alımı başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı başvuru şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı son dakika hakim ve savcı alımı başvuru detayları haberimizde yer alıyor. 2018 Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı başvurusu son gün ne zaman? Peki Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı hangi alanlara yapılacak? Sınava başvurular, 01-08 Kasım 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacaktır. Sınava başvuru yapacak adayların Ek’te yer alan ‘Adalet Bakanlığı Sınavları Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat Başvuru Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 2018 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara; 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 500 avukatlık mesleğinden hâkim ve savcı adayı, 100 idari yargı hâkim adayı, alınacak olup, yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Aralık 2018 Cumartesi günü Ankara'da iki oturumda yapılacaktır. İşte merak edilen Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı detayları star.com.tr'de...

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Adalet Bakanlığı'nın yapacağı bin 600 hakim ve savcı alımı için başvuru süreci başladı. Yapılan açıklamaya göre sınava başvurular, 01-08 Kasım 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak.

YAZILI SINAV NE ZAMAN?

2018 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı), 2018 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı-Avukat), 2018 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-İdari Yargı), 29 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da iki oturumda yapılacaktır.

ÖSYM SINAV BAŞVURU DUYURUSU

2018 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı), 2018 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı-Avukat), 2018 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-İdari Yargı), 29 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da iki oturumda yapılacaktır. Sınava başvurular, 01-08 Kasım 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacaktır.

Sınava başvuru yapacak adayların Ek’te yer alan ‘Adalet Bakanlığı Sınavları Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat Başvuru Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Sınava başvurular, 01-08 Kasım 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacaktır.

KILAVUZ DİKKATLİ İNCELENMELİ

Sınava başvuru yapacak adayların Ek’te yer alan ‘Adalet Bakanlığı Sınavları Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat Başvuru Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ADALET BAKANLIĞI HAKİM VE SAVCI ALIMI İLANI 2018

2018 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;

1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,

2) 500 avukatlık mesleğinden hâkim ve savcı adayı,

3) 100 idari yargı hâkim adayı, alınacak olup, yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Aralık 2018 Cumartesi günü Ankara'da iki oturumda yapılacaktır.

a) Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı Sınavlarının tümü için başvuru yapan adaylar, Adli Yargı ve İdari Yargı Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adaylar ile sadece Adli Yargı Sınavına başvuran adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

b) Adli Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adayların sınav binalarına alınma işlemleri sınavın sabah oturumunda saat 10.00'da, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, sınavın sabah oturumunda saat 10.00'dan sonra öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

c) İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adaylar ile sadece İdari Yargı Sınavına veya sadece Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 11.00'de tamamlanacaktır. Adaylar, saat 11.00'den sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

d) Adli Yargı-Avukat Sınavı için de başvuru yapan adayların öğleden sonra oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 15.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1983 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

SINAVA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular, 1-8 Kasım 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir başvuru merkezlerinde yapacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru işlemlerini bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

Başvuruda adayların kimlik, eğitim, iletişim bilgileri ile birlikte hangi sınava katılacakları bilgisi de aşağıdaki şekilde alınacaktır:

* 2018-Adli Yargı Sınavına katılacağım.

* 2018-Adli Yargı-Avukat Sınavına katılacağım.

* 2018-İdari Yargı Sınavına katılacağım.

Adaylar, başvuru şartlarını taşımaları halinde, formda ve sistemde yer alan kutucuklardan bir veya birden fazlasını işaretlemek suretiyle, birden fazla sınava başvuru yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır.

Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 180,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 270,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 360,00 TL'dir.

Sınav ücreti, 1-9 Kasım 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır.