Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bu yıl sonunda avukatlıktan 200, idari yargıdan 100, bin de mezunlardan olmak üzere toplam bin 300 hakim ve savcı alımı yapılacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından Adalet Bakanlığı hakimlik sınavı ne zaman? Hakimlik sınavı 2019 tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. İdari hakimlik sınav tarihlerini öğrenmek isteyenler konunun detaylarını araştırmaya başladılar. Adalet Bakanlığı hakimlik sınavı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar..

ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK SINAVI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı'nın yapacağı hakim ve savcı alımına dair başvuru koşulları ve başvuru tarihi gibi detaylar henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl hakimlik sınavı aralık ayında gerçekleşmişti. Konuya ilişkin Bakanlık ya da diğer resmi kurum ve kişilerden açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2019 yılı hakimlik sınavı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl başvuru şartları şu şekildeydi;

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1983 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak ile, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1973 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

c) Adlî yargı – avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,