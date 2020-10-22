Adana'da fazla işçi taşıyan sürücüye para cezası

AA 22 Ekim 2020 Perşembe 21:54 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 21:57

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, yetki belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan servis araçlarına yönelik kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki denetimleri sırasında durdurdukları 17 yolcu kapasiteli bir servis aracında 34 kişi olduğunu belirledi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, servis aracının koltuklarının sökülerek daha çok yolcu taşınması sağlanacak şekilde düzenlendiği görüldü.

Sürücüye "taşıma sınırı üzerinde yolcu almak" ve "araç üzerinde yapılan her türlü değişikliği 30 gün içinde araç tescil belgesine işletmemek" maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında 939 servis aracının kontrol edildiği, eksiklikleri görülen 102 sürücüye yasal işlem yapıldığı, 9 servis aracının da trafikten men edildiği belirtildi.