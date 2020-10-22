İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2020 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9376
  • EURO
    9,39
  • ALTIN
    485.961
  • BIST100
    1198.32
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Adana'da fazla işçi taşıyan sürücüye para cezası
Yaşam

Adana'da fazla işçi taşıyan sürücüye para cezası

Adana'da kapasitesi 17 kişilik servis aracında 34 işçi taşıyan sürücüye para cezası verildi.

AA22 Ekim 2020 Perşembe 21:54 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 21:57
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, yetki belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan servis araçlarına yönelik kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki denetimleri sırasında durdurdukları 17 yolcu kapasiteli bir servis aracında 34 kişi olduğunu belirledi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, servis aracının koltuklarının sökülerek daha çok yolcu taşınması sağlanacak şekilde düzenlendiği görüldü.

Sürücüye "taşıma sınırı üzerinde yolcu almak" ve "araç üzerinde yapılan her türlü değişikliği 30 gün içinde araç tescil belgesine işletmemek" maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında 939 servis aracının kontrol edildiği, eksiklikleri görülen 102 sürücüye yasal işlem yapıldığı, 9 servis aracının da trafikten men edildiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.