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Yaşam

Adana'da feci kaza: 2 ölü

Adana'da bir otomobilin, portakal bahçesine uçması sonucu 2 kişi öldü.

DHA28 Aralık 2020 Pazartesi 23:59 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:59
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Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin portakal bahçesine uçması sonucu Erol Özdamar ve Eyüp Yakar, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Abdioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 GB 9973 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, portakal bahçesine uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Portakal bahçesine uçan otomobilde sıkışan ve itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılan Erol Özdamar ve Eyüp Yakar'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından iki kişinin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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