Adana'da ''Gezen sinema tırı'' gösterime başladı

AA 07 Ağustos 2020 Cuma 21:15 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 21:15

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle başta çocuklar olmak üzere herkesi ücretsiz sinemayla buluşturmayı hedefleyen "Gezen Sinema Tırı" bir alışveriş merkezinde gösterime başladı.

Açık havada, Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın başrollerinde yer aldığı, Hakan Algül tarafından yönetilen 2010 yapımı komedi filmi "Eyvah Eyvah 2"nin gösterimi gerçekleştirildi.

Yarın da il merkezinde çocuklara ve ebeveynlerine yönelik filmler izletilecek tır, hafta içinde ilçeler ve kırsaldaki mahalleleri ziyaret edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun hale getirilen tırda, gündüz çocuk filmleri akşam da Türk sinemasından seçilen yapımları seyirciyle buluşturulacak.