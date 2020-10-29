Adana'da hava destekli huzur uygulaması düzenlendi

DHA 29 Ekim 2020 Perşembe 00:50 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 00:50

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda il genelinde 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekanlarda denetimler yapıldı. 2 bin polisin görev aldığı uygulamada, helikopter ve drone ile havadan destek verildi. Uygulamada, 15 bin 439 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 36 kişiyi yakaladı. Sabit nokta yol kontrollerinde 6 bin 488 aracı inleyen polisler, 4 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirirken, 25 aracı trafikten men etti, 177 araca ise çeşitli kabahatlerden 105 bin 132 lira para cezası kesti. Umuma açık 125 iş yerini denetleyen ekipler, 19 mekana çeşitli nedenlerle idari işlem uygularken, kumar oynattığı ve kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye ise 2 bin 450 lira idari para cezası uyguladı. Sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekan denetimlerinde maske takma zorunluluğu ve izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 29 kişiye de toplam 39 bin 600 lira para cezası kesildi.

Öte yandan gece saatlerine kadar devam eden uygulama genelinde 3 adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız av tüfeği, silahlara mühimmat, 4 adet kesici-delici alet, 90 gram esrar ve 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.