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Yaşam

Adana'da iki arasında çatışma

Adana'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

AA21 Mart 2021 Pazar 00:37 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 00:37
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Merkez Seyhan ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada tabanca ve av tüfekleri kullanıldı.

Kavgada tabanca mermisi isabet eden üç kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri mahalleyi ablukaya aldı. Kavgaya karışanların yakalanması için özel harekat ekipleri ve zırhlı polis araçlarının katılımıyla sokak araları kontrol edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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