Adana'da işkence gördüğü iddia edilen kadın, operasyonla kurtarıldı

AA 11 Haziran 2020 Perşembe 20:00 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 20:00

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir evde S.N'nin (28) alıkonulduğu ihbarını alan polis ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Polis, genç kadını evin bir odasında yaralı halde buldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve çok sayıda kesici alet yarası bulunan kadın olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kadını alıkoyup işkence uyguladığı ileri sürülen firari zanlıyı bölgede yaptıkları çalışmayla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere Sarıçam Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.