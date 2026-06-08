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Yaşam

Adana'da kahreden olay! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir süredir kendilerinden haber alınamayan yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu.

İHA8 Haziran 2026 Pazartesi 11:35 - Güncelleme:
Adana'da kahreden olay! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
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Olay, ilçeye bağlı Dervişiye Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Gülsüm (70) ile eşi Hasan Girten'den (72) bir süre haber alamayan komşuları çifte telefonla aradı.

Telefonlara cevap verilmemesi üzerine eve giden komşular, kapıyı açtıklarında yaşlı çifti hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gülsüm ve Hasan Girten'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri evde inceleme yaparken, çiftin cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı.

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