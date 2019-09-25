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Adana'da kapısı açılan minibüsten düşerek ölen yolcu 'asli kusurlu' bulundu

Adana'da, seyir halindeyken kapısı açık olduğu ileri sürülen minibüsten düşerek hayatını kaybeden kadın, İstanbul Adli Tıp Kurumunun hazırladığı raporda 'hareket halindeki araçtan inmek isteyerek kendi can güvenliğini tehlikeye attığı' gerekçesiyle asli kusurlu olarak değerlendirildi.

  • AA
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Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde geçen yıl 6 Haziran'da kapısı açılan dolmuştan düşerek yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Servet Altundağ'ın ölümüne sebep olduğu iddiasıyla şoför Turgay A'nın yargılandığı mahkemeye ulaşan kusur raporunun ardından yargılama tamamlandı.

Raporda, hayatını kaybeden Servet Altundağ'ın "Yolcu olarak bulunduğu minibüsün durmasını beklemeden, kendi can güvenliğini tehlikeye atarak hareket halindeki araçtan inmek istemesi sonucu kazanın meydana geldiği, Altundağ'ın gereken dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandığı" sebebiyle asli kusurlu bulunduğu belirtildi.

"Minibüsü durdurmadan yolcu kapısını açtığı" gerekçesiyle tali kusurlu bulunan şoför Turgay A. ise mahkeme tarafından 1 yıl 8 ay hapse çarptırılıp hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

- "ÖLEN EŞİM, SUÇLU OLAN EŞİM. BU NASIL BİR KARAR?"
 

Kazada eşini kaybeden Mehmet Altundağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Adli Tıp Kurumunun eşinin asli, şoförün tali kusurlu bulunmasına yönelik raporu nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Eşinin ölümüne neden olan şoföre verilen hapis cezasını az bulduğunu belirten Altundağ, Adli Tıp Kurumu raporuna tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Raporda ne hikmetse eşim asli kusurlu bulunmuş. Ölen eşim, suçlu olan eşim. Bu nasıl bir karar? Acaba Adli Tıp Kurumunda rapor yazılırken bir yanlışlık mı yapıldı diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Eğer şoför hareket halindeyken dolmuşun kapısını açmasaydı eşim ölmeyecekti. Eşim ölünce 3 çocuğumla perişan olduk. Bu karar acımızı bir kat daha arttırdı."

- "KARARA İTİRAZ ETTİK"
 

Altundağ'ın avukatı Hikmet Kazancı da karara itiraz ettiklerini dile getirdi.

Olaydan sonra 2 kusur raporu alındığını ve ikisinde de sanık sürücünün tam kusurlu olduğunun belirtildiğini anlatan Kazancı, şunları kaydetti:

"Daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınan raporda diğer raporların tam tersine ölen yolcu asli kusurlu, sürücü tali kusurlu bulundu. Adli Tıp Kurumu raporu esas alınarak karar verildi. Araçta yolcu olarak bulunan birinin asli kusurlu olması mümkün değil, sürücü, hareket halindeyken durmadan kapıyı açmasıyla kaza meydana gelmiştir. Burada sürücünün diğer raporlarda olduğu gibi asli kusurlu olması gerektiğini düşünüyoruz. Yolcunun kazaya etken hareketi bulunmamakta, kapı açılmasaydı yolcu bu araçtan düşüp ölmeyecekti. Asli kusurun ölene, tali kusurun kazaya neden olan sürücüye verilmesi hayatın olağan akışına da uygun değildir. Karara itiraz ettik."

- OLAYIN GEÇMİŞİ
 

Çukurova Üniversitesi kampüsünde geçen yıl 6 Haziran'da kapısı açık olduğu öne sürülen dolmuştan düşen 3 çocuk annesi Servet Altundağ (31) yaralanmış, kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından tutuklanan ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hakkında dava açılan minibüs şoförü Turgay A, dava aşamasında, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Adana 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan kusur raporu doğrultusunda, Altundağ asli kusurlu bulunmuş, şoför Turgay A. ise tali kusurlu bulunarak 1 yıl 8 ay hapse mahkum edilmiş, hükmün açıklanması geriye bırakılmıştı.

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