İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Temmuz 2020 Cumartesi / 13 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8612
  • EURO
    7,7521
  • ALTIN
    392.135
  • BIST100
    115748
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Adana'da kına gecesinde havaya açılan ateş sonucu iki kişi vuruldu
Yaşam

Adana'da kına gecesinde havaya açılan ateş sonucu iki kişi vuruldu

Adana'nın Kozan ilçesinde, kına gecesi eğlencesinde havaya tüfekle ateş açılması sonucu iki kişi ağır yaralandı.

AA04 Temmuz 2020 Cumartesi 00:50 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 00:50
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Cem Demirel ile Ayşe Kara çiftinin düğünü öncesi Bulduklu köyü Aydınlar Mahallesi'nde düzenlenen kına gecesi sırasında kimliği belirlenemeyen iki kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Damadın dayısının eşi Eşe Günel (49) ile yeğeni Berat Demirel (15) ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berat Demirel, ameliyata alınırken, Eşe Günel ise ilk müdahalenin ardından Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, havaya ateş açan iki şüphelinin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.