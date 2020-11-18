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Yaşam

Adana'da Kovid-19 karantinası

Adana'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı.

AA18 Kasım 2020 Çarşamba 00:50 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 00:50
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Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bir sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında son günlerde vakaların çoğalması üzerine ilçeye bağlı Asmalı Mahallesi'ndeki Gebeören Sokak'ın bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığını bildirdi.

Vural, salgınla mücadelede tedbirlerin artarak devam edeceğini ve vatandaşların temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağını belirtti.

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