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Adana'da nikah sorunu olan çift için bakanlık devrede

Adana'da nüfus kayıtlarında dayı-yeğen olarak görülmeleri nedeniyle resmi nikahları iptal edilen çifte yardım için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla çalışma başlatıldı.

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Kentte yaşayan ve uzun yıllardır evli olan Rime (45) ve Hüseyin Kuşçu (49) çiftinin, nüfus kayıtlarında dayı-yeğen olarak görüldüğünün tespit edilmesi üzerine bir süre önce resmi nikahları iptal edildi.

Hüseyin Kuşçu, babası Sinan Kuşçu'nun nüfusa kaydının bulunmaması üzerine bir akrabasının nüfusuna kaydedildiğini ve bu akrabasının torunuyla evlenmesinin de karışıklığa neden olduğunu belirterek, yardım istedi.

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatları doğrultusunda ivedilikle konuyla yakından ilgilenildiği belirtildi.

Bu kapsamda, aileye ekonomik yardım yapılacağı ve eğitim tedbiri kararı ile çocukların zorunlu eğitimine devam etmesinin sağlanacağı aktarılan açıklamada, soy bağının bozulmasıyla ilgili adli işlem başlatılması amacıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli bilgilendirmede bulunulacağı bildirildi

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