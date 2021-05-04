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Yaşam

Adana'da polisten motosikletle kaçmaya çalışan iki kişi yakalandı

Adana'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan motosikletteki iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

AA04 Mayıs 2021 Salı 04:22 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 04:23
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Döşeme Mahallesi'nde devriye görevi yapa polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 ACV 180 plakalı motosikletteki iki kişiyi durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen şüphelilerin kaçmaya başlaması üzerine durum telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi. Bunun üzerine bulvardaki kavşaklara polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonucu motosikletteki biri kadın iki kişiyi Fevzipaşa Mahallesi ara sokaklarında yakaladı.

Gözaltına alınan iki kişi, Şakirpaşa Polis Merkezine götürüldü.

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