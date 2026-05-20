  Adana'da sağanak besicileri vurdu: Yağmur altında mallarımız telef oluyordu, rezil olduk
Adana'da etkili olan sağanak yağış sonrası hayvan pazarı su ve çamur altında kaldı. Zor durumda kalan besiciler büyük mağduriyet yaşadı. Çadırının yıkıldığını belirten bir besici, yağmur altında hayvanlarının telef olma tehlikesi geçirdiğini söyleyerek yaşadıkları çaresizliğe tepki gösterdi.

İHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 13:29 - Güncelleme:
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Adana'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kurban Bayramı'na bir hafta kala kurulan hayvan pazarları da yağmurdan nasibini alırken, merkez Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki hayvan pazarı adeta göle döndü.

Yoğun yağış nedeniyle pazar alanında su birikintileri oluşurken, kurban satıcısı İbrahim Kaplan yaşadıkları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. İbrahim Kaplan, çizmesini çıkartıp çorabını sıkarak akan suyu gösterdi ve yaşadıklarına tepki gösterdi. Gözyaşı içinde malının telef olduğunu dile getiren Kaplan, "Yağmur yağdı şu halimize bak. Çadırımız yıkıldı. Yağmur altında mallarımız telef oluyordu. Çıkardık sağa sola götürdük. Yağmur suyunu ne yapacağız bilmiyoruz. Rezil olduk, bize yardım etsinler" ifadelerine yer verdi.

Yağışın etkisiyle besiciler hayvanlarını güvenli alanlara taşımak için büyük mücadele verdi. Bazı hayvanların çamur ve su içerisinde kaldığı görülürken, vatandaşlar da pazarda yürümekte güçlük çekti.

Kurban Bayramı öncesi mağdur olduklarını ifade eden besiciler, pazar alanında altyapı yetersizliği bulunduğunu belirterek yetkililerden çözüm istedi.

  • besiciler
  • hayvan pazarı
  • saganak yağış

