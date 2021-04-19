Adana'da seyyar tablada temeli atılan Levent Börek dünyaya açılıyor

19 Nisan 2021 Pazartesi 17:43 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 17:43

Babasından öğrendiği su böreğinin tarifini farklılaştırıp markalaştıran ve tüm Türkiye'ye yayan Levent Tamtürk dünyaya açılıyor. Adana'nın Yüreğir ilçesinde küçük bir tablada börek satarak iş hayatına atılan ve bugün Levent Börek markasıyla Türkiye genelinde 48 ilde 140 şubeye ulaşan Levent Tamtürk, yurt dışında şubeleşmeye Avrupa'dan başlıyor. Levent Tamtürk, Haziran ayından itibaren Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve Macaristan'da Avrupalı tüketicilere Adana böreği yedirecek.

Türkiye'de bu yıl 75 yeni şube açmayı hedefleyen Levent Börek, 5 yıl içinde yurt içi ve yurt dışında 1.000 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Dünyanın her yerine su böreğini taşımak istediklerini belirten Levent Tamtürk, Haziran ayından itibaren bu hedeflerini hayata geçireceklerini söyledi. Kıbrıs'ta şubeleri olduğunu kaydeden Tamtürk, yurt dışına açılımı Avrupa ülkelerinden başlatacaklarını anlattı. Tamtürk, "Adana'daki fabrikamızda üretim yapıyoruz. Buradan dünyanın çeşitli ülkelerine börek göndereceğiz. İki yıl içinde Türkiye ve yurt dışında 250 şubeye, 5 yıl içinde de 1.000 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Günde 2 bin tepsi üretiliyor

Adana'daki tesislerinde günlük ortalama 2000 tepsi börek ürettiklerini belirten Levent Tamtürk, "Börek üretimine ilk günkü usul ile devam ediyoruz. Günde 10 ton börek üretiyoruz. Şubelerimizde 1000 kişiye istihdam sağlıyoruz. Peynirli börekle birlikte kavurmalı, pastırmalı, kıymalı, ıspanaklı, sucuklu, sosisli ve çikolatalı börekler yapıyoruz. En çok peynirli böreğimiz satılıyor. Yeni çeşit denemelerine de devam ediyoruz" diye konuştu.

Levent Tamtürk, Adana'nın kebabı ve şalgamı gibi ünlü bir lezzeti haline gelen Levent Börek'in başarısı öyküsünü ise şöyle anlattı:

Tablada sıra fişiyle börek sattı

"Gençken babamdan motosiklet istedim, o bana tabla aldı ve "Motorunu da al buradan, kendi geçimini sağla" dedi. Her sabah saat 4'te Adana'da seyyar tabla kurup börek sattım. Önce klasik su böreğiyle başladım. Sonra dedim ki baklava gibi çıtır olsun, su böreği gibi yumuşak olsun, peynir künefedeki gibi kopmadan uzasın. Çok çalıştım ve sonunda bugünkü reçete oluştu. Adana'da ilk defa kaşar peynirle su böreği üretimini ben yaptım. Bu peynir özel olarak bir mandırada üretiliyor. Kısa sürede seyyar tezgâhın önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Kalabalığın kargaşasına çare bulmak için sıra fişini çıkarmak durumunda kaldım. Gün geçtikçe insanlar birbirlerine böreği anlattı, sosyal medyada namı duyuldu. Adana'ya il dışından gelenlerin sayısı artmaya başladı. Şehir dışı siparişlerini karşılayabilmek için kargoyla börek göndermeye başladık. Sonunda şube açmaya karar verdim. İlk olarak 2017 yılında İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde şube açtım. İlgi çok büyük oldu. Ortaklık teklifleri almaya başladım. Türkiye'nin güçlü bir grubuyla ortak oldum. 2018 yılında yaptığım ortaklık bana çok şey kattı. Hızla büyüdük. Şimdi yurt dışına açılıyoruz ve hedeflerimizi de sınırların ötesine taşıyoruz."

Reklam yüzü Onur Buldu oldu

Levent Börek'in reklam yüzü BKM oyuncularından Onur Buldu oldu. Mart ayında yayınlanan reklam filmlerinde; Onur Buldu ile "Benzeri değil, orijinali" sloganlarından yola çıkılıp, Levent Börek'in orijinalliğine vurgu yapıldı. Levent Börek, bu eğlenceli reklam filmiyle de ses getirdi.

Bilgi için: Medyaevi İletişim / Serap Öztürk / 0539 5929146/sozturk@medyaevi.com.tr