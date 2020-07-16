Adana'da silahlı saldırı: 3 yaralı

AA 16 Temmuz 2020 Perşembe 21:08 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 21:10

İddiaya göre, akraba olan Oktay, Emre ve Sabi B, aralarında alacak verecek meselesi olduğu ileri sürülen Hakan A. ile Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'nda buluşmak üzere beklerken bir araçtan av tüfeğiyle üzerlerine ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu üç kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar Seyhan Devlet Hastanesi ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevrede yapılan incelemede 7 kartuş bulundu.

Saldırıdan sonra araçla kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, bir kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.