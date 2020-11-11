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Yaşam

Adana'da trafik kazası

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

DHA11 Kasım 2020 Çarşamba 21:50 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 21:51
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Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi, yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan- Kadirli yolu Kayhan mevkiinde meydana geldi. Tuğba Özdayı (31) yönetimindeki 46 N 3451 plakalı otomobille karşı yönden gelen Ahmet Demirel'in (64) kullandığı 01 CRC 44 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler ile İbrahim Bilici (27) ve Bilal Ocakbeği (44) araçlarda sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerince araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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