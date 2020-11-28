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Yaşam

Adana'da yangın

Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu.

AA28 Kasım 2020 Cumartesi 21:11 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 21:11
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 Adana'nın Kozan ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında hasar oluştu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı evde banyodaki çamaşır makinesinin arızalanmasıyla yangın çıktı.

Çevredekilerin evden yayılan dumanı fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi.

Yangın esnasında evde bulunan 4 çocuk çevredekiler tarafından dışarı çıkarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

İtfaiye ekipleri yangından yara almadan kurtulan 4 çocuğa kek ve süt ikram etti.

Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

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