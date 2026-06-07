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Yaşam

Adana'daki kanlı saldırının zanlısı yakalandı

Adana'da tabancayla vurduğu iki kişiden birinin ölümüne, diğerinin ise yaralanmasına neden olduğu belirtilen şüpheli Mersin'de yakalandı.

AA7 Haziran 2026 Pazar 10:00 - Güncelleme:
Adana'daki kanlı saldırının zanlısı yakalandı
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde Cumali Kocabey'in (26) öldürüldüğü, arkadaşı Doğan T'nin (26) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin araştırmasını sürdürdü.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüphelinin, araç satışı nedeniyle Kocabey ile anlaşmazlık yaşayan Bişar O. (31) olduğunu belirledi.

Kavganın yaşandığı bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına ait yaklaşık 500 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, zanlının Mersin'in Toroslar ilçesi Ayvagediği Yaylası'ndaki bir evde saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Bişar O, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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