Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

AA 30 Ağustos 2020 Pazar 23:37 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 23:37

Alınan bilgiye göre, Yerköprü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine ilk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ve iş makinesi ile 3 helikopter bölgeye yönlendirildi.

Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verilen yangına, bölgeye sevk edilen 40 arazöz, 7 iş makinesi, 150 orman işçisi ve 15 teknik elemanla müdahale edildi.

Çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınırken, yaklaşık 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.