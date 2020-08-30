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Yaşam

Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA30 Ağustos 2020 Pazar 23:37 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 23:37
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Alınan bilgiye göre, Yerköprü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine ilk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ve iş makinesi ile 3 helikopter bölgeye yönlendirildi.

Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verilen yangına, bölgeye sevk edilen 40 arazöz, 7 iş makinesi, 150 orman işçisi ve 15 teknik elemanla müdahale edildi.

Çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınırken, yaklaşık 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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