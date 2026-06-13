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Yaşam

Adeta sırra kadem bastı: Kayıp kişi her yerde aranıyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde perşembe gününden beri haber alınamayan Volkan Civelekoğlu için arama-kurtarma ekipleri seferber oldu.

IHA13 Haziran 2026 Cumartesi 16:22 - Güncelleme:
Adeta sırra kadem bastı: Kayıp kişi her yerde aranıyor
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Edinilen bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yolkıyı Köyü'nde yaşayan Volkan Civelekoğlu'ndan perşembe gününden bu yana haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, Fırtına Deresi kenarında Civelekoğlu'na ait bazı kişisel eşyalar tespit etti. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran arama-kurtarma ekipleri, azgın sulara ve zorlu arazi şartlarına rağmen derenin farklı noktalarında tarama faaliyetleri başlattı.

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