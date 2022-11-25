İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2022 Cuma / 2 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6374
  • EURO
    19,3903
  • ALTIN
    1050.13
  • BIST100
    4865.91
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Adını duyan şaşırıyor! ''Türkiye'de adaşım yok''
Yaşam

Adını duyan şaşırıyor! ''Türkiye'de adaşım yok''

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan bir vatandaşın ‘Enson' olan adını duyan şaşırıyor. Resmi kurumlarda ve bankalarda karşılaştığı görevlilerin Türkiye'de benzeri olmayan adını duyduğunda şaşırdığını belirten Enson Çoban, inandırmak için kimliğini, hatta evlilik cüzdanını bile göstermek zorunda kaldığını söyledi.

IHA25 Kasım 2022 Cuma 14:18 - Güncelleme:
Adını duyan şaşırıyor! ''Türkiye'de adaşım yok''
ABONE OL

Yıllardır yol yapım şantiyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine yerleşen evli ve 3 çocuk babası Enson Çoban, "Benden önce 6 kardeşim olmuş. Doğduğumda komşularımız 'bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler. Annem ve babam da bana 'Enson' adını vermişler. Ama sonra bir kardeşim daha olmuş" dedi.

"TÜRKİYE'DE ADAŞIM YOK. BELKİ DÜNYADA DA YOKTUR"

Adını ilk duyan herkesin şaşırdığını anlatan 67 yaşındaki Enson Çoban, "Türkiye'de adaşım yok. Belki dünyada da yoktur. Gaziantep'te işlem yaptırmaya girdiğim bankada kimliğimde yazılı adıma inanamadılar. Evlenme cüzdanına kadar getirip çıkardık. Çalıştığım şantiyeden aldığım kimliği, ehliyetimi bile gösterdim. Öyle ikna oldular" diye konuştu.

"YABANCI İSİM GİBİ ÇAĞRIŞTIRIYOR"

Kimsede olmadığı için güzel bulduğu adını değiştirmeyi düşünmeyen Çoban'ın su yüklemesi için başvurduğu Suluova Belediyesindeki işlemini yaparken adını duyduğunda şaşıran görevli Salih Gümüş de, "Enson çok değişik bir isim. Biraz da yabancı isim gibi çağrıştırıyor" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.