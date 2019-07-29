Aracın içinde bulundu... Hepsi canlı

31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6306
  • 6,2604
  • 256.052
  • 103037
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Adıyaman'da araç içerisinde torba torba canlı kurbağa ele geçirildi

Adıyaman’ın Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde torbalara konulmuş 3 bin adet canlı kurbağa ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan sıkı denetimler sırasında Adıyaman - Diyarbakır karayolu Nissibi Köprüsü yakınlarında durumundan şüphelenilen araç durdurularak arandı. Didik didik aranan araç içerisinde torbalara konulan 3 bin adet canlı kurbağa ele geçirildi. Kurbağaların otellere satılmak üzere yakalandığı öğrenildi. Araç içerisinde bulunan şahısların Özel Ürün Menşei Belgesi’nin bulunmaması üzerine kurbağalara el konuldu. Araçta bulunan A.Y., V.İ., H.İ. ve S.İ. isimli şahıslar hakkında 600 TL para cezası uygulandı. Kurbağalar ise doğal yaşam alanlarına bırakılmak üzere Gerger ilçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi
 
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Ekipler daha iyi bir hizmet için zoru başardı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gri kategorideki terörist Erzurum'da yakalandı

Gri kategorideki terörist Erzurum'da yakalandı

Şırnak'ta 6 PKK'lı terörist böyle öldürüldü

Şırnak'ta 6 PKK'lı terörist böyle öldürüldü

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Orhan Ak: Beşiktaş taraftarlarından özür diliyorum

Orhan Ak: Beşiktaş taraftarlarından özür diliyorum

Geleceğin bombardıman uçağı B-21 Raider için geri sayım

Geleceğin bombardıman uçağı B-21 Raider için geri sayım

Aracın içinde bulundu... Hepsi canlı

Aracın içinde bulundu... Hepsi canlı

ABD gazetesi yazdı: Yasaklamak için hemen harekete geçilmedi

ABD gazetesi yazdı: Yasaklamak için hemen harekete geçilmedi

Korku dolu anları anlattı: Boğarak öldürecekti

Korku dolu anları anlattı: Boğarak öldürecekti
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul Havalimanı´nda nesli tükenmekte olan Pangolin´e ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi

İstanbul Havalimanı´nda nesli tükenmekte olan Pangolin´e ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi

Protestolar devam ediyor! Sokaklar savaş alanına döndü

Protestolar devam ediyor! Sokaklar savaş alanına döndü

Yaşlılara devletten 8 destek birden

Yaşlılara devletten 8 destek birden

Uykuda nefes alamıyorsanız sorun kedinizde olabilir!

Uykuda nefes alamıyorsanız sorun kedinizde olabilir!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA