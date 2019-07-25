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Adıyaman'da sansar sanılan gelincik veteriner ekiplerini alarma geçirdi

Adıyaman’da birkaç gündür aynı mahallede gezinen ve sansar zannedilen gelincik, belediye veteriner ekiplerini alarma geçirdi.

  • İHA
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Merkez Siteler Mahallesi'nde birkaç gecedir gezinen gelinciği sansar zanneden mahalle sakinleri durumu Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne bildirdi. Sansar sanılan gelinciğin gezindiği bölgelere müdürlük görevlileri tarafından tuzaklar kuruldu. Yakalanan gelincik, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne getirildi. Veteriner Hekim Yusuf Işık tarafından bakımı yapılan kendisine su ile yiyecek verilen gelinciğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bir süre bakımı yapılacak olan gelincik, mahallede bulunan diğer gelinciklerin de toplanması sonrası doğal ortamına bırakılacak. 
 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Veteriner Hekim Yusuf Işık, “Siteler Mahallesi’nde sansar olduğuna dair ihbar geldi bizlere. Ekiplerimiz gitti ve ihbarı değerlendirdi. Yakalamak için tuzaklarımızı kurduk. Ailesi ile beraber 5 sansar olduğunu tahmin ediyoruz. Net bir sayı bilmiyoruz şuan da ailenin verdiği rakam 5 ya da 6 falan. Şuan orada bir aile var, muhtemelen babayı yakaladık biz. Erkek bir gelincik. Bize sansar diye ihbar gelmişti ama şuan da gelincik olduğunu anladık. Diğer aileyi yakalamak için tuzaklarımızı da kurduk. Olurda şehrimizin farklı yerlerinde benzer şekilde vatandaşlarımızı rahatsız eden evinde gelincik ya da sansar olduğunu zanneden vatandaşlarımız ihbarda bulunabilirler. Hayvana her hangi bir şekilde zarar vermelerine gerek yok öldürmelerine gerek yok kesinlikle öldürmesinler zaten normalde zarar veren hayvanlar değil. Herhangi bir zarar fark etmediği sürece insanlara karşı tepki vermiyor. Tehdit hissederse insanlara karşı saldırma ihtimali var. Menüsünde böcekler var, yılanlar var, tavuklar var, o yüzden bu tür problemleri olurlarsa 153’ü aramaları kafi. O şekilde bizler değerlendiririz ihbarı. Şu an bizim tahminimiz 2-3 yaşında olan bir gelincik. Muhtemelen baba olan bir gelincik. Diğer aile üyelerini de alırsak hepsini beraber doğal yaşam alanlarına bırakacağız” diye konuştu. 

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