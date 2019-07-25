Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi önündeki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi önünde bulunan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi. Patlama sırasında çevreye sıçrayan alevler kuru otların yanmasına neden oldu.