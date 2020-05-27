Adnan menderes'in eşi Berin menderes kimdir? Berin Menderes'in hayatı ve fotoğrafları

27 Mayıs 2020 Çarşamba 11:51 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 11:51

Bugün Adnan Menderes’in idam kararının verildiği 1960 27 Mayıs darbesinin üzerinden 60 yıl geçti. Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes, 1960 27 Mayıs darbesinin 60. yılında yeniden gündeme geldi. İdam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes'in hayatı ve fotoğrafları 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde merak edilmeye başlandı. Eski Başbakan Adnan menderes'in eşi Berin Menderes kimdir? İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 1960'ta idam edilen Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes'in hayatı ve fotoğrafları

Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe olan 27 Mayıs darbesinin 60. yıl dönümünde Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes'in hayatı ve fotoğrafları yeniden gündeme geldi. Adnan Menderes, seçimle Başbakan olduktan sonra idam edilen tek Başbakandır. Peki Adnan menderes'in eşi Berin menderes kimdir? Vatandaşlar 27 Mayıs darbesinin 60. yılında Adnan menderes'in eşi Berin Menderes'in kim olduğunu ve hayatını merak ediyor. İşte Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes'in hayatı ve biyografisi

BERİN MENDERES KİMDİR?

Fatma Berin Menderes (Yemişçibaşı) İzmir’in ünlü ailelerinden olan Evliyazade’lerdendir. Yemişçibaşı İzzet Bey ve Evliyazade Hacı Mehmet Efendi’nin kızı Evliyazade Naciye Hanım’ın en küçük çocuğu olarak 1905 yılında İzmir’de doğdu.

Evliyazade Hacı Mehmet Efendi'nin kızı Naciye Hanım ile Yemişçibaşı İzzet Bey'in en küçük çocuğu olarak 1905 yılında İzmir'de doğdu. Anne tarafından ailesi Evliyazedeler İzmir'in önde gelen ailelerinden biriydi.

Aydın’da tarımla uğraşan Adnan Menderes‘le 1929 yılında evlendi. O’ndan Yüksel, Mutlu, Aydın olmak üzere üç oğlu olmuştur.

BERİN MENDERES'İN ACI DOLU HAYATI

Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes'in hazin bir yaşam öyküsü vardır. Büyük oğlu Yüksel menderes 1972 yılında intihar etti. Ablası Güzin Dülger yılında öldü. Ortanca oğlu Mutlu menderes 1978’te trafik kazasında öldü. En küçük oğlu ise trafik kazası sonrası felç olmuştur. Üç oğlu da milletvekilliği yapmıştır. 1985 yılında Berin Menderes'in ağabeyi Samim Yemişçibaşı vefat etti.

Aydın ilinde tarımla uğraşan Adnan Menderes ile 1929 yılında evlendi. Berin Menderes, eşi Adnan Menderes'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) milletvekili seçilmesi sonrasinda beraber Ankara'ya taşındılar (1931). Evliliklerinden Yüksel (1930-1972), Mutlu (1937-1978) ve Aydın (1946-2011) adında üç oğulları oldu. Berin Menderes, eşi Adnan Menderes'in Demokrat Parti (DP) ile 10 yıl iktidarda bulunması ve 27 Mayıs Darbesi sonrasında 17 Eylül 1961 tarihinde İmralı Adası'nda idam edilmesinde çok acı çekti.

Berin Menderes, eşi Adnan Menderes'in idamını takip eden 18 yıl içinde ablası Güzin Dülger ve en büyük iki oglunu kaybetti. Sonrasında küçük oğlu Aydın Menderes ile yaşamaya başladı. Diğer ablası Samim Yemişçibaşı'nı da 1985'te kaybetti. Berin Menderes'in ölümü ise Ankara'da kalp ve böbrek yetmezliğine bağlı olarak 22 Nisan 1994 tarihinde vefat etti. 89 yaşında hayata veda eden Berin Menderes'in cenazesi İstanbul'a getirildi ve eşi Adnan Menderes'in Topkapı'da bulunan anıtmezarına defnedildi.

Kişisel olarak piyano ile ilgilenirdi. Eşini cuntacı rejimin baskısı altında yargılandığı adada bir saatlik görme fırsatı oldu. Berin Menderes, Deniz Gezmiş'in idamını trajik olarak görüp ağladığını ve yaşanan acıları iyi bildiğini belirterek tüm darbelere karşı olduğunu bir röportajında ifade etti. 1982 Anayasası'na karşı çıktı ve hayır oyu kullandı. 2013 yılında Berin Menderes'in Yugoslavya lideri Josip Broz Tito'ya gönderdiği bir mektup ortaya çıktı. Mektubunda Tito'nun Berin Menderes'e hediye ettiği ve cuntacıların el koyduğu eşyalardan hangisinin kişisel veya devlet düzeyinde olduğunu sormuştu. 1960 darbesinde cuntacıların Berin Menderes'e verilen hediyelere el koymak istemesi sonucu bu mektubu gönderen Berin hanım, mektuba 'Bizim size verdiğimiz madalyanın maddi bir değeri yoktur' cevabını alarak bu utanç vesikası duruma kanıt olarak gelen cevabın olduğu mektubu cuntacılara vermiştir.